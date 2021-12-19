Karlıova'da okullara kar tatili

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.