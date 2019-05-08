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Karlıova'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayaların" eğitimi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafikte yaya önceliğiyle ilgili eğitim semineri verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafikte yaya önceliğiyle ilgili eğitim semineri verildi.


Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Toklular Ortaokulunda "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayaların" eğitim semineri düzenlendi. Alanında uzman olan jandarma personeli tarafından öğrencilere Trafik Kanununda yapılan değişiklik hakkında sunum yapılarak, yaya geçiş üstünlüğü ve yaya geçişinin önceliği hakkında bilgiler verildi.


Seminerde trafik timleri trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konusunda da bilgiler aktardı.


Soruları yanıtlayan trafik timlerinde yer alan jandarma personeli, farkındalık oluşturmak amacıyla her öğrencinin ismine hazırlanan "Trafik Dedektif Kartı" verdi.

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