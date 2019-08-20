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Karlıovada, ot balyaları yandı

Bingöl’de bir köyde hayvanlar için toplanan ot balyaları yanarak küle döndü.

Bingöl'de bir köyde hayvanlar için toplanan ot balyaları yanarak küle döndü.


Yangın, Karlıova ilçesine bağlı Hacılar köyündeki bir arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında hayvanlar için toplanan kuru ot balyaları da tutuştu. Vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu.Vatandaşların müdahalesine rağmen yangın, su tankerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alındı.


Söndürülen yangın yerinde tankerle su su sıkılarak soğutma çalışması da yapıldı.

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