İhlas Haber Ajansı

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Karlıova'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.


Kaza, Karlıova ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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