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Karlıova'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.


Türkiye genelinde en çok kar yağışı alan bölgelerden biri olarak bilinen ve bu yılı beyaz esaret altında geçiren Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugünde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Meteorolojinin önceden uyarıda bulunmasının ardından ilçede öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat yağan yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kışın karla mücadele eden vatandaşlar ve belediye ekipleri bugün ise yağmur nedeniyle yoğun çaba gösterdi. Rögar kapaklarının açılarak biriken sular tahliye edilmeye çalışıldı. İş makineleri de suyun binalara gelmemesi için belirli noktalarda akıntının yönünü değiştirecek kanallar açtı. Buna rağmen bazı binaların altında bulunan ve depo olarak kullanılan bodrum katları su bastı. Vatandaşlar, yoğun yağış sonrası durumun yaşandığını aktardı.

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