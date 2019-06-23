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Karlıova'da sondaj çalışması

Karlıova’da bir mahallenin su sorunun çözümü için sondaj çalışması başlatıldı.

Karlıova'da bir mahallenin su sorunun çözümü için sondaj çalışması başlatıldı.


Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kanitaht Mahallesinin su sorunu için belediye tarafından sondaj çalışması başlatıldı.


Çalışma hakkında bilgi veren Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, havaların ısınmasıyla birlikte su sorunu yaşanan Kanitaht mahallesi için sondaj çalışması başlattıklarını söyledi.


Başkan Bingöl, “ Sondaj çalışmaları tamamlandığında mahallemizin içme suyu sorunu ortadan kalkacaktır. O bölgedeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede bu sorunu çözeceğiz” dedi.

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