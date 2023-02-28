Karlıova'da tehlike arz eden buz sarkıtları temizleniyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlar için tehlike arz eden buz sarkıtları ve kar kütleleri, belediye ekiplerince temizleniyor.

Kar yağışının şubat ayı içinde etkili olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, belediye ekiplerinin yoğun mesaisi sürüyor. Ana cadde ve sokaklardaki karları ilçe dışına taşıyan ekipler, çatılarda oluşan ve vatandaşlar içi tehlike arz eden buz sarkıtlarını da temizliyor. Karlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, esnafın talepleri üzerine iş yerleri ve evlerin çatılarında oluşan sarkıtları ve kar kütlelerini temizlemeye devam ediyor. Özellikle vatandaşlar için tehlike arz eden noktalarda çalışama yaptıklarını söyleyen belediye personeli Ahmet Kanat, ekiplerin yoğun bir mesai içinde olduğunu belirtti.

Belediye ekipleri, ilçede karla mücadele çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi.