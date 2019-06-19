Karlıova'da temizlik seferberliği, 5 kamyon çöp toplandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye tarafından başlatılan temizlik seferberliği kapsamında şuana kadar 5 kamyon çöp toplandığı bildirildi.

Karlıova Belediyesi tarafından ilçede temizlik seferberliği ilan edildi. Bu kapsamda, belediyeye bağlı Zabıta, itfaiye ve temizlik ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ilk olarak bir mahallede 5 kamyon çöp, ekipler tarafından toplandı. Çalışmanın ilçe genelinde aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, “İlçeye bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde belediye personellerimiz ile başlattığımız temizlik çalışması kapsamında yaklaşık 5 kamyon çöp toplanmıştır. Diğer mahallelerimizde de bu çalışmalar devam edecek olup değerli halkımızın çevre temizliği konusunda belediyemize yardımcı olmalarını dileriz” dedi.