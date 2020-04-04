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Karlıova'da Türkçe ve Kürtçe “Evde kal” uyarısı yapıldı, dengbej dinletildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde zabıta ekipleri sokak sokak gezerek Türkçe ve Kürtçe “Evde kal” uyarısı yaptı, dengbej dinletti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde zabıta ekipleri sokak sokak gezerek Türkçe ve Kürtçe “Evde kal” uyarısı yaptı, dengbej dinletti.


Karlıova ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, Türkçe ve Kürtçe uyarısı anonsu yaptı. Ekipler ayrıca dengbej dinletisi yaptı. Müzik sesini duyarak pencerelere çıkan, yaşlı vatandaşlar da zabıta aracını selamlayarak memnuniyetlerini aktardı.


Korona virüs tedbirlerinin kapsamında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Zabıta Müdürü Metin Bingöl, müzik dinletisinin vatandaşları memnun ettiğini söyledi.


Bingöl, “Anonslarımızı Türkçe ve Kürtçe yapıyoruz. Karlıovalıların dengbejlerini vatandaşlarımıza dinletiyoruz moral olsun diye. İnşallah memnun kalırlar. Allah bu zorluğu bütün alemin, Müslümanların başından inşallah biran önce defeder” dedi.

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