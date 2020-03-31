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Karlıova'da “Vefa Sosyal Destek Grubu" görevde

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de kısıtlama kararı getirilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik “Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de kısıtlama kararı getirilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik “Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Korona Virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ile üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik yapılan sosyal çalışmalar Bingöl'ün Karlıova ilçesi'nde de gerçekleştiriliyor. Karlıova Kaymakamlığı koordinesinde belediye ve diğer kurumların desteğiyle oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu”, ilçe merkezinin yanı sıra köylerde de çalışma yapıyor. Gelen taleplerin yanı sıra ihtiyaç sahibi aliler de belirlenerek hem alış verişler yapılıyor, hemde ihtiyaç paketleri ulaştırılıyor.


Şuana kadar polis, jandarma, zabıta ve bir çok kurumdan görevlilerin desteğiyle 50 ailenin talebinin yerine getirildiği bildirildi. Öteyandan özellikle jandarma ve gönüllülerden oluşan ekiplerin köylerde ihtiyaçları karşıladığı aktarıldı.

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