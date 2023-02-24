Karlıova'da yağan kar, kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da merkeze yağan kar, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Adını karla kaplı ovadan alan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sürüyor. Şubat ayının başından bu yana etkili olan kar yağışı, yer yer 1 metreyi aşmıştı. Özellikle ana cadde ve sokaklarda vatandaşların ulaşımını zorlayan kar nedeniyle, belediye ekipleri günlerdir karla mücadele çalışması yürütüyor. Kepçe ve loderlerle ana cadde ve sokaklarda toplanan kar, kamyonlarla şehir dışına taşınmaya devam ediyor. Belirli aralıklarla yapılan kar taşıma çalışmasında, günde ortalama 100 kamyon kar ilçe dışındaki bir noktaya götürülüyor.

Vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekiplerinin yoğun bir mesai harcadığını aktaran Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, “Malumunuz ilçemizin adı Karlıova, dolayısıyla karla özdeşleşmiştir. İlçemize yoğun bir şekilde kar yağıyor, yağdığı zaman da insanlarımızın geneli hayvancılıkla uğraştıklarından dolayı özellikle hayvan barınakları, hayvan yemleri, onlara ulaşma gibi durumlarda sıkıntılar çekiliyor. Aynı zaman kamu kurumlarının bir problem yaşamaması adına, yine karayolları üzerinde araç geçişleri sırasında bir takım sıkıntılar olabiliyor. Belediye olarak bizler elimizden geldiğince bu sıkıntıları gidermek, zamanında onlara ulaşabilmek, hastalarımızı hastaneye taşımak bizler için önceliklidir. Aynı zamanda ilçemize yağan karı da belirli aralıklarla ilçe dışına taşımak zorundayız. Çünkü yoğun derecede yağan karın burada tutulması mümkün değil. Günde ortalama 100 kamyon yağan karı, ilçe merkezinden ilçe dışına taşımaya çalışıyoruz. 4 kar küreme aracımız, zabıta ekiplerimiz ve diğer personellerimizle beraber sahadayız” dedi.