İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karlıova'da yağan karın tadını çocuklar çıkardı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan karın tadını, çocuklar çıkardı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan karın tadını, çocuklar çıkardı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar, vatandaşlara çile olurken çocuklara eğlence oldu. Haftasonu ve dün kar nedeniyle eğitime verilen 3 günlük aranın ardından okula dönen öğrenciler, karın tadını akranlarıyla kartopu oynayarak çıkardı.


Arkadaşlarıyla kartopu oynayarak eğlendiğini dile getiren Elif Özçelik, “Kar çok güzel eğleniyoruz. Hocamıza beden için çok ısrar ettik. Beden dersinde gibiyiz. Kartopu oynuyoruz, arkadaşlarımızla eğleniyoruz” dedi.


Çocuklar karın tadını eğlenerek çıkarırken, ilçe belediye ekipleri de yağış nedeniyle çatılarda biriken karı ve buz sarkıtlarını itfaiye aracı yardımıyla temizlemeye başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.