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Karlıova'da yoğun kar yağışı, ekipler seferber oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yoğun olarak etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ekipler seferber oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun olarak etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ekipler seferber oldu. Bugün İdlip şehidinin uğurlanacağı ilçede bir aracın önündeki Türk bayrağının üzerindeki karı ise çocukların temizlemesi dikkat çekti.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezinin yaptığı uyarının ardından Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Gece yarısı başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü. Belediyenin oluşturduğu karla mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Ana güzergahların yollarını açık tutan ekiplerin yoğun mesaisini sürdürdüğü bildirildi.


Suriye'nin İdlip kentinde şehit düşen Mehmetçiklerden Piyade Astsubay Muharrem Öğütcü'nün cenaze töreninin de Karlıova'da olacak olmasından dolayı gelen bir sivil resmi araçtaki bayrağın karla kapandığını gören çocukların da karı temizlemesi dikkat çekti.


Geceden itibaren yoğun kar yağışı olduğunu belirten iş makinesi operatörlerinden Mücahit Özyıldırım, "Çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz. Şehitlerimiz var, bizim de şehidimiz var. Cenazesi Karlıova Ulu Camii'de kılınacak, biz de milletin mağdur olmaması için çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz" dedi.

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