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Karlıovalılar güne karla uyandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü.


Meteoroloji'nin uyardığı yağış bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de etkili oluyor. Kent merkezinde yağmurun ara ara etkili olduğu kentte, yüksek rakımlı ilçelerden Karlıova'ya ise kar yağdı. Sabaha karşı etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Güne karla uyanan esnaf iş yerlerinin önünü, sürücüler de araçlarını temizledi.


Yazı beklerken kışın yeniden geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Salih Bingöl, “Maşallah Karlıova yine adının hakkını veriyor. Yazı beklerken yine kış geldi. Bir gün güneş çıkıyor, bir gün kar yağıyor, ondan ötürü yazı beklerken kış geldi” dedi.


Bugün de kent genelinde yağışların yer yer sağanak, yüksek kesimli bölgelerde ise kar şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

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