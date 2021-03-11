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Karlıova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünde şehitlik anıtına çelenk bırakıldı.


Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.Törene Kaymakam Sedat Özdemir'in yanı sıra kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.


Tören kapsamında Sudurağı Şehitlik Anıtına Kaymakam Özdemir tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan saygı atışı yapıldı.

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