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Karlıova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı kutlandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi.


Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı nedeniyle tören düzenlendi. İlçeye bağlı Sudurağı köyünde bulunan şehitlik anıtına kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan tarafından şeref defteri imzalandı. Son olarak Halk Kütüphanesinde düzenlenen etkinlik ile ilçenin işgalden kurtuluşun 105'inci yılı kutlandı.

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