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Karlıova'ya tasarruflu modern sokak lambaları

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yerleştirmeleri tamamlanan tasarruflu sokak lambaları yanmaya başladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yerleştirmeleri tamamlanan tasarruflu sokak lambaları yanmaya başladı.


Hem altyapı hem de üstyapı çalışmalarını bu sezon hızlandıran Karlıova belediyesi ilçedeki eskimiş sokak lambalarını yenileriyle değiştirdi.İlçenin ana caddesine yapılan ve yanmaya başlayan tasarruflu aydınlatmalar, ilçenin çehresini de değiştirdi.


Çalışma hakkında bilgi veren Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, “İlçemiz için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin ana caddelerinde bulunan eski sokak aydınlatmalarını yenileriyle değiştirdik. Hem tasarruf sağladık hem de ilçemizin çehresini değiştirdik. Halkımızla, ekiplerimizle mesai merhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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