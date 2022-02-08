İhlas Haber Ajansı

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Karnı aç tilkiyi elleriyle besledi

Bingöl’de bir vatandaş, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.

Bingöl'de bir vatandaş, havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.


Bingöl merkeze bağlı Sancak beldesi Sarıgümüş köyünde kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, bir evin önüne kadar geldi. Tilkinin aç olduğunu anlayan vatandaş, ıslık çaldıktan sonra elindeki ekmeği hayvana uzattı. Önce ekmeği tereddüt ederek koklayan tilki, daha sonra hızlı bir şekilde ekmeği aldığı gibi uzaklaştı.


O anları cep telefonuna kaydeden duyarlı vatandaş, aynı tilkinin birkaç defa daha geldiğini belirtti.

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