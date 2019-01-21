Kar,odunluğu çökertti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle odunluk çöktü. Kent genelinde ise 40 köye halen kar nedeniyle ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Kanitaht Mahallesinde Ayhan Karabulak'a ait odunluk, kar nedeniyle çöktü. Çökme sırasında odunlukta kimsenin bulunmaması sayesinde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.Geçtiğimiz hafta yağan kar, ilçede belirli bölgelerde 2 metreyi aştı.

Bingöl genelinde ise kar nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 241'i açıldı. Halen kapalı bulunan 40 köy yolunun açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdareye bağlı ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.