Kayalıklarda mahsur kalan şahıs, ekipler tarafından kurtarıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir kişi ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, İlçeye bağlı Yenidal köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayvancılıkla uğraşan İhsan Avcı, sabahın erken saatlerinde ineklerini otlatmaya çıktı. Arazide hayvanlarını otlatırken, kayalıklara tırmanan Avcı, tekrar inemeyerek mahsur kaldı. Kayalıklarda mahsur kalan Avcı, jandarma ekipleri ve köy sakinlerinden yardım istedi. Durum UMKE ve AFAD ekiplerine haber edildi. Bölgeye ulaşan ekipler 3 saatlik çalışma sonucu kayalıkta mahsur kalan şahsı kurtardı.