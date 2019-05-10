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Kayıp genç, 17 saat sonra bulundu

Bingöl’de bir mezrada kayıp olan 17 yaşındaki genç, ekiplerin 17 saatlik çalışması sonrasında bulundu.

Bingöl'de bir mezrada kayıp olan 17 yaşındaki genç, ekiplerin 17 saatlik çalışması sonrasında bulundu.


Olay, Solhan ilçesi Dilektepe Köyü Yazmalı Mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Yusuf Uslu, mezrada kayıp oldu. Ailesi durumu Jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Solhan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler arama çalışmalarına başlarken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine de durum bildirildi. 5 kişilik AFAD ekibi de bölgeye giderek arama çalışmalarına katıldı.


Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu 17 yaşındaki genç, bugün sabah saat 09.00 sıralarında sağlıklı bir şekilde bulundu.

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