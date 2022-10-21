Kaymakam Başar, muhtarlarla bir araya geldi

Bingöl'ün Yedisu ilçe Kaymakamı Furkan Başar, köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek talepleri dinledi.

Yedisu Kaymakamı Furkan Başar başkanlığında, köy ve mahalle muhtarları ile toplantı düzenlendi. Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıda ilk olarak muhtarların gününü kutladı. Daha sonra çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Başar, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Furkan Başer, “Muhtar köyde, mahallede önderlik yapan, iyi şeyler için halkın önünü açan kişidir. Köy ve mahallede devletimizin temsilcisi olan muhtarlarımızın vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin arttırılması yönünde ihtiyaç ve sıkıntılarının tespitinde önemli rol almışlardır. Genel sıkıntıların çözüme kavuşturulması için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.