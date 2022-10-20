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Kaymakam Gürses, öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl’ün Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, öğrencilerle bir araya geldi.

Bingöl'ün Adaklı ilçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, öğrencilerle bir araya geldi.


Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Emra Ecin, ilçedeki Adaklı Anaokulunu ve Adaklı İmam-Hatip Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Gürses, anaokulunda ki minik öğrencilerle tek tek tanışarak çeşitli hediyeler verdi. Adaklı İmam-Hatip Ortaokulunda ise sınıfları gezen Gürses, öğrencilerle uzun süre sohbet etti.


Son olarak idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Gürsel, okul hakkında bilgiler aldı.

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