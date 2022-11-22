Kaymakam Gürses öğrencilerle bir araya geldi

Bingöl'ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Selahaddin Eyyubi İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle vakit geçirdi.

Göreve geldiği günden buyana hemen her gün okulları ziyaret edene Adaklı Kaymakamı Gürses, Selahaddin Eyyubi İlkokulunu ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdür V. Emra Ecin ile birlikte sınıfları gezen Kaymakam Gürses öğrencilerle hem sohbet etti hem de istek ve taleplerini dinledi. Öğrencilerle birlikte problem çözen Kaymakam Gürses, okul müdürü ve öğretmenlerden de okul hakkında bilgi alırken, eksikliklerin giderilmesi talimatını verdi.