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Kereste yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’de kereste yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl'de kereste yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanların arasında bulunan kerestelerden duman çıkmaya başladı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Tutuşan keresteler kısa sürede söndürüldü.

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