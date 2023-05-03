Kiğı'nın bütün cadde ve sokaklarına yangın vanası yapılmaya başlandı

Bingöl'ün Kiğı İlçe Belediye Başkanı Hikmet Özüağ tarafından kent geneline muhtemel bir yangında kullanılmak üzere cadde ve sokaklara 52 adet yangın vanası yapımına başlandı.

Kiğı Belediye Başkanı Hikmet Özüağ havaların ısınması ile birlikte altyapı çalışmalarına hız verdi. Yapılan alt yapı çalışmaları çerçevesinde ilçedeki bütün cadde ve sokaklara 52 adet yangın vanası yerleştirme kararı aldı. Muhtemel bir yangında hemen müdahale için böyle bir karar aldıklarını belirten Başkan Özüağ, ''Herhangi bir yangın durumunda anında müdahale etme imkanımız olacak. Bütün sorunları çözene kadar çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.