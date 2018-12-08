Kış mevsimi kendini gösterdi, altarnatif tıpa ilgi arttı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kış mevsiminin kendisini hissettirmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar aktarlara ilgi göstermeye başladı.

Bingöl'de soğuk havaların kendini hissettirmesiyle birlikte ortaya çıkan boğaz ağrısı, grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklarda vatandaşlar, alternatif tıp olarak bilinen şifalı bitkileri de tercih ediyor.

23 yıldır aktarlık yapan Samet Önal, müşterilerin çoğunluğunun soğuk algınlığına karşı önlem için geldiğini ifade ederek, şifalı bitkilerin satışının diğer aylara oranla arttığını söyledi.

Kentte havaların soğumasının ardından gribal hastalıklarda yaşanan artış nedeniyle, kendilerinin özel karışım çaylar yaptığını ve tercih edildiğini belirten Önal, "1995 yılından beri aktarcıyım. Her sonbahar ve kış aylarında grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklar baş gösteriyor. Bu dönemlerde vatandaşların ilk olarak alternatif tedavi yöntemlerini tercih ettiklerini görüyoruz. Bundan dolayı daha yoğun oluyoruz ve talep alıyoruz. Özellikle soğuk algınlığı ve gripte bazı karışımları hazırlıyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirici, vücut direncini arttırıcı, burun akıntılarını kesecek şekilde karışımlarımız var. Bu karışımların içinde hem bu yörede yetişen hem de diğer illerde yetişen bitkiler mevcut. Bitkisel çay karışımları hazırlıyoruz, macun şeklinde pekmez ve bal ile tüketilen karışımlar hazırlıyoruz. Bebekler ve çocukları için de ayrı karışımlarımız var" dedi.

Önlem amaçlı tercih ediliyor

Hastalığa yakalanmadan önce vatandaşların bitkisel ürünlere başvurduğunu aktaran Önal, "Bu sebepten dolayı bizleri tercih ediyorlar. Hem ticari açıdan bir kazancımız oluyor hem de yan etkileri olmayan bitkilerle tedavi edilme imkanı oluyor. Biz de bundan memnunuz" diye konuştu.

Soğuk algınlığı ile grip için hazırladıkları karışımı hazırlanışını ve nasıl içilmesi gerektiğini anlatan Önal, "Tarçın, kuşburnu, zerdeçal ve karanfil, bunlar sert kökler. Sert kökleri soğuk suyun içine koyup biraz kaynatıyoruz ve daha sonra ıhlamur, rezene, kekik, nane ve az miktarda anason ve nar çiçeği katıyoruz. Bunları da kattıktan sonra suyumuzun altını kapatıyoruz, 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz, süzüyoruz ve 1 bardak sabah-akşam tüketiyoruz" ifadelerini kaydetti.

Tabiattan toplanan bitkilere daha çok önem verdiğini aktaran Yasin Aktekin, "Şahsım olarak doğal şifa ürünlerine çok önem veriyorum. Her hastalığa iyi geliyor ve kimyasal ilaçlardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Çok ciddi bir durum olduğu zaman doktorlara başvuruyorum. Genellikle doğal, tabiattan toplanabilen, kaynatıp suyu içilen ürünlere daha çok önem veriyorum" şeklinde konuştu.