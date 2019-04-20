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Kışın çetin geçtiği Karlıova'da kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meteorolojinin uyardığı kar yağışı etkili oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meteorolojinin uyardığı kar yağışı etkili oldu.


Türkiye genelinde kışın en çetin geçtiği yerler arasında bulunan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün de kar yağışı etkili oldu. Baharın gelmesini bekleyen vatandaşlar, öğleden sonra kar yağışı ile karşılaştı. Meteoroloji'de uyarıda bulunarak yüksek rakımlı yerlerde gün boyu kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.


Bu yıl kışı kış gibi yaşadıklarını anımsatan vatandaşlar, Nisan ayı bitecek olmasına rağmen kar yağışının bugün de etkili olduğunu aktardı.

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