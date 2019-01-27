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Kışın çetin geçtiği Karlıova'da karla mücadele

Kışın çetin geçtiği Bingöl’ün Karlıova ilçesinde evleri kara gömülen vatandaşlar ile belediye ekipleri aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor.

Kışın çetin geçtiği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde evleri kara gömülen vatandaşlar ile belediye ekipleri aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor.


Kış mevsimi Türkiye genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl'de de sert geçiyor. Bingöl'de en çok kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde yer yer 2 metreyi aşan kar nedeniyle bazı evlerin penceresine kadar ulaşan karı temizlemek için vatandaşlar sürekli çalışıyor. Karlıova Belediyesi ekipleri ise ana cadde ve sokakları haftada 3 gün temizleyerek ulaşıma açık tutuyor. Kar nedeniyle bazı evlerin ise neredeyse görünmez halde olması dikkat çekiyor.


Karlıova'ya bu yıl çok fazla kar yağdığını ve sürekli temizlik yaptıklarını belirten Belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Bizim en büyük şansızlığımız kar yağdıktan hemen sonra fırtına oluyor. Kar yağarken temizlik yapıyoruz, fırtınadan sonra bir daha temizlik yapıyoruz. Dolayısıyla haftada üç defa aynı yeri temizliyoruz" dedi.


Karla mücadelede belediye ekipleri olarak İl Özel İdaresi ve Karayollarına da destek olduklarını ifade eden Bingöl, kara alışkın olduklarını ve sevdiklerini kaydetti.

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