Kısıtlamaya uyan Bingöl havadan görüntülendi

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de tüm vatandaşlar uydu. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Alınan karar doğrultusunda arife günü başlayan ve Ramazan Bayramı'nda da devam eden uygulamada Bingöllü vatandaşlar arefe ve bayramda cadde ve sokakları boş bırakıp evlerine çekildi. Zorunlu ve nöbetçi yerlerin açık olduğu kent, havadan görüntülendi.

Kentte Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığına bağlı birimler belirli bölgelerde 24 saat aralıksız mesai yaptı. Kentin birçok noktasında önlem alınırken, sokağa çıkma muafiyeti olan vatandaşlar dışında kurallara uyulduğu bildirildi.