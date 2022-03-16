Köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam helikopterle hastaneye kaldırıldı

Bingöl'ün Sağgöze köyünde yaşayan 62 yaşındaki adam, bir köpeğin saldırması sonucu kolundan yaralandı. Talihsiz adam, yoğun kar yağışı nedeni ile ekiplerin gidemediği bölgeden helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Genç ilçesine bağlı 50 kilometre uzaklıktaki Sağgöze köyü Sevimli mezrasında dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde ikamet eden 62 yaşındaki İbrahim Gürkan, ahırdan çıktığı sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuklarının da yardımıyla köpekten kurtulan Gürkan, kolundan yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarmaya bildirildi. Kar yağışından dolayı mezra yolunda ulaşım olmaması nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile jandarma ekipleri, bölgeye helikopterle hareket etti. Helikopterle alınan yaşlı adam tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaşanan olayı anlatan Gürkan, “Ahırdan çıktım, bana saldırdı. Ben de boğazını tuttum, saldırmaya devam etti. Çocuklar zincir getirdi, götürüp bağladılar. Sadece kolumdan yaralandım, başka bir şey yok” dedi.

Sağgöze köyü muhtarı Nevzat Akay ise, "Sabah oğlu aradı beni köyden. 'Babama köpek saldırmış, 4 yerden yaralanmış' dedi. Ben durumu binbaşına ve kaymakama bildirdim. Yolları kapalı olduğu için helikopter talep ettik. Talebimizi karşıladılar. Hastamızı getirdik, Allah kendilerinden razı olsun” diye konuştu.