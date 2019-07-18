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Köprü altında mahsur kalan koyun kurtarıldı

Bingöl’de köprü altında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Bingöl'de köprü altında mahsur kalan koyun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay Genç ilçesi'ndeki Demir Köprü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bir çiftçi Murat Nehri kıyısına hayvanlarını otlatmaya başladı. Koyunlardan biri köprünün ayaklarına kadar giderek mahsur kaldı. Bunun üzerine sahibi durumu belediyeye bildirerek yardım istedi. İlçe belediyesinden gelen itfaiye ekibi, hayvanı kurtarmak için köprüden aşağı merdiven uzattı. Aşağı inen bir itfaiye eri koyunu halata bağlayarak yukarı çekilmesini sağlayıp kurtardı.


Kurtarılan koyun sahibine teslim edildi.

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