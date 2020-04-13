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Koronayı yenen 15 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi

Bingöl’de doğduktan hemen sonra yapılan korona virüs testi pozitif çıkan bebek, 15 gün sonra hastalığı atlattı, sağlıkçıların alkışları arasında taburcu edildi.

Bingöl'de doğduktan hemen sonra yapılan korona virüs testi pozitif çıkan bebek, 15 gün sonra hastalığı atlattı, sağlıkçıların alkışları arasında taburcu edildi.


Bingöl'de bir yakınında korona virüs tespit edilen anne Z.E , doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kaldırıldı. Hastanede doğum yapan annenin korona virüs testi negatif çıktı, bebeğinin testi ise pozitif çıktı. Bunun üzerine hızlı bir şekilde tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavinin ardından korona virüsü yendi. Anne ve bebek doğum hastanesi personelinin alkışları eşliğinde bugün taburcu edildi.

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