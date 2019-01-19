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Köy yolu açıldı, çocuklar bugün karne aldı

Bingöl’de karla kaplı yolu açılan köyde öğrenciler karne sevincini bugün yaşadı.

Bingöl'de karla kaplı yolu açılan köyde öğrenciler karne sevincini bugün yaşadı.


Türkiye genelinde hemen hemen tüm illerde öğrenciler dün karnelerini aldı. Kar yağışının son 2 haftadır yoğun olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde ise yolların kapalı olması nedeniyle öğrenciler karne sevincini yaşayamadı. O köylerden biri olan ilçeye bağlı Taşlıçay köyü yolu ise İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte köydeki Şehit İdris Demir İlk ve Ortaokuluna öğretmenler cumartesi günü demeyip okula giderek öğrencilere karnesini verdi.


Karne alan bazı öğrenciler, daha sonra yoldaki karı fırsat bilerek kayak takımları ile kayarak eğlendi.

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