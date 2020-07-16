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Köyde çocukların "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" yürüyüşü

Bingöl’de bir köyde çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler Ölmez ,Vatan Bölünmez" diyerek yürümesi gönüllere dokundu.

Bingöl'de bir köyde çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler Ölmez ,Vatan Bölünmez" diyerek yürümesi gönüllere dokundu.


Solhan ilçesine bağlı Düzağaç köyünde ilköğretim çağındaki çocuklar, ailelerinin kendilerine temin ettikleri bayrakları açarak köyün sokaklarında yürüyüş yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde yapılan yürüyüşte çocuklar "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' nidalarıyla köyü gezdi.


Aileler, cep telefonu ile çektiği görüntüleri sosyal medyada "Köyümüzde 15 Temmuz Şehitleri Anma Töreni" notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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