Köyde yangın çıktı, bazı ağaçlar zarar gördü

Bingöl'de bir köyde çıkan yangında bazı ağaçlar zarar görürken, zamanında müdahale ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Güzeldere köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, ormanlık alana yakın bir yerde kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dumanı fark eden köy sakinleri, yangını Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bildirdi.Olay yerine 2 arazöz ile 15 personel sevk edildi. Vatandaşların da yardımı ile ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Yangında arazide bulanan bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenildi.