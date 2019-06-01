Koyun sürüsü yola indi, sürücüler beklemek zorunda kaldı

Bingöl'de yaylara gitmek isteyen göçerlerin zorlu yolculuğu Ramazan'da da sürerken hayvanların yola inmesi sürücülere hem zor anlar yaşatıyor hem de beklemek zorunda kalıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde havaların ısınmasıyla hayvanlarını kışlaklardan çıkaran göçerlerin yaylara gitmek için başlayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'un yaylarına doğru yol alan göçerlerin hayvan sürüleri zaman zaman ana yola çıkıyor.Bir süre yolda giden hayvanlar sürücülerin ulaşımını etkiliyor. Bazen sürücüler hayvanların yol vermesini uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Öte yandan hayvanların yayla yolculuğunun bölgede bir süre daha devam edeceği belirtildi.