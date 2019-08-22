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Kumru ve yavruları yuvadan göç etti

Bingöl’de bir dönercinin cam balkonuna yuva yapan kumru, yavrularının yumurtadan çıkmasıyla göç etti.

Bingöl'de bir dönercinin cam balkonuna yuva yapan kumru, yavrularının yumurtadan çıkmasıyla göç etti.


1 ay önce Kumru kuşu, kent merkezinde İnönü Mahallesi'ndeki 16 yıllık dönerci lokantasının cam balkonuna yuva yapmıştı.


İş yeri sahibi Ümit Dursun ise, yuva yapıp yumurta bırakan kuşu fark edince koruma altına almış ve camını hırsızlık olma ihtimaline karşı bile kapatmamıştı.


Aradan geçen 1 ayın ardından dönercinin cam balkonunda 2 yumurta bırakan Kumru, yavrularının çıkmasıyla göç etti.


2 gün önce yuvadan uçtuklarını aktaran İşletme sahibi Ümit Dursun, “Kazasız, belasız yuvadan göçtüler. 1 ay boyunca hiç cam balkonu kapatmadık ve yavruların çıkmasını bekledik. Yavru kumrular yumurtadan çıktı, uçmayı öğrendikten sonra da anneleriyle birlikte yuvayı terk ettiler” dedi.

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