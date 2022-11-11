Kurumuş ot yangını otomobile sıçradı, araç küle döndü

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde bulunan kurumuş otlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının sıçradığı otomobil küle döndü.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesindeki bir fabrikanın bahçesinde bulunan kurumuş otlar, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangın fabrika personelinin çabasına rağmen söndürülemeyince, durum Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yangın, bahçede park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Kısa sürede tamamen yanan otomobil küle döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.