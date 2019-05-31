Kuyumcuyu namazda gören hırsız, 20 çift altın küpe çaldı

Bingöl'de kapısının kapatıp namaza duran kuyumcuyu gören şüpheli içeri girerek yaklaşık 30 bin TL değeri olan 20 çift altın küpeyi çalarak kayıplara karıştı.

Olay, dün merkeze bağlı İnönü Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyumcu Mehmet Karakulak iş yerinin kapısını kapatarak namaza durdu. Bu sırada kapıyı açıp içeri giren 1 şüpheli, altın küpelerin bulunduğu vitrini açıp, dışarı çıktı. Daha sonra tekrar iş yerine gelen şüpheli, kuyumcunun namaza devam ettiğini görünce yaklaşık değeri 30 bin TL olan 20 çift küpeyi vitrinden çalarak kayıplara karıştı.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kuyumcunun durumu polise bildirmesi üzerine, ekipler, eşkal bilgileri bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.