Liseli kızlar köylerinde toprağa verildi

Bingöl'de dün dere kenarında şakalaşırken suya kapılıp hayatlarını kaybeden 17 yaşındaki iki lise öğrencisi köylerinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesi'nin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkisinde bulunan Çapakçur Deresi'ndeki köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki lise öğrencileri Elif Yılmaz ve Hatun Barçağ dere kenarında arkadaşları ile oynamaya başlamış, dengelerini kaybederek suya düşmeleri sonucu akıntıya kapılarak hayatlarını kaybetmişti. O anlar ise kameraya yansımıştı.

Hayatlarını kaybeden kızlardan Elif Yılmaz'ın cenazesi hastane morgundan alınarak Karlıova ilçesine bağlı Çatak Köyü'ne götürüldü. Köyde kılınan cenaze namazı sonrasında Yılmaz'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Ailesi çiftçilikle uğraşan Yılmaz'ın 3'ü erkek 1'i kız 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Yılmaz'ın en yakın arkadaşı olan ve birlikte derede hayatını kaybettiği Hatun Barçağ'ın cenazesi de merkeze bağlı Sancak beldesi Güngören Köyü'ne götürüldü. Köyde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna köy mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.