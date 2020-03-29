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Mart'ın son günlerinde Karlıova'da kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Mart ayının son günlerinde de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Mart ayının son günlerinde de kar yağışı yeniden etkisini gösterdi.


Ülkenin birçok yerinde bahar havası tamamen hissedilirken, Karlıova ilçesinde yeniden kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova'da sabah erken saatlerinde kar yağışı başladı. Karla beraber ilçenin tamamı beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken, Mart ayının son günlerinde kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlardan dışarıda işi olanlar araçlarını temizledi.


Birçok yerde bahar havası olduğunu, ağaçların çiçek açtığını ancak Karlıova'da halen kar yağdığını belirten yöre sakinlerinden Şerif Yıldız, “Yağmur yağması gerekirken ilçemizde yine kar yağıyor. Her yerde ağaçlar çiçek açmış, bahar havası var ama biz hala karla mücadele ediyoruz. Kar yağışı devam ediyor, Allah sonumuzu hayır etsin” şeklinde konuştu.

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