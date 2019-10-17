Meclis üyelerinden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye meclis üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü belediye meclis toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı alındı.

Toplantıda çıkan kararı okuyan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, "40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemizde başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyerek bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir"dedi.

Devletin güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğini anımsatan Başkan Yıldız," Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil uluslararası destekçilerine karşıda verdiği büyük mücadele sınırlarımızın dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağının da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de 8 yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG , kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu örgütlerin Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanılarak kontrol ve otorite imkanı bulmuştur. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinden aynıdırlar. Bölgede istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşünü sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonunu Belediye Meclisi olarak destekliyor. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz"ifadelerini kullandı.