Mehmetçikten öğrencilere anlamlı karne hediyesi

Bingöl'de Mehmetçik, 488 öğrenciye karne gününde bot hediye etti.

Genç İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatani görevini yapan askerler kendi aralarında topladıkları parayla 488 adet bot alarak karne hediyesi olarak Nuri Özaltın İlkokulunda okuyan öğrencilere hediye etti. İlçe protokolünün katılımıyla dağıtılan botlar, öğrencilere çifte mutluluk yaşatırken, Mehmetçiğin anlamlı hediyesi takdir topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, “İlçemiz Nuri Özaltın İlkokulunun karne dağıtım törenine katıldık. Sağ olsunlar ilçe jandarma komutanlığımızda bu anlamlı günde yavrularımızı unutmadı. Çocuklarımıza karne hediyesi olarak kışlık bot getirip dağıttılar. Çok güzel bir farkındalık oldu. Bu farkındalığı oluşturan İlçe Jandarma komutanımız olmak üzere bütün ekibine şükranlarımı sunuyorum. Yavrularımızın yüzleri bu hediyelerle güldü İnşallah bu tarz anlamlı etkinlikler artarak devam eder” dedi.

Askerlerin anlamlı etkinliğinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Öğretmen Yasemin Şahin ise, "Öğrencilerimiz bugün zaten karne heyecanı yaşıyordu. Bu heyecanın üstüne ayakkabı hediyesi onları çok daha fazla mutlu etti. Askerlerimize çocuklarımızın gönüllerini fethettikleri için ne kadar teşekkür edersek az kalır" ifadelerini kullandı.

Heyecanla karne almaya geldiklerini belirten öğrenciler ise asker ağabeylerinin bot hediyesi ile çok mutlu olduklarını aktardı.