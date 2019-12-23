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Mehmetçik'ten öğrencilerin mektubuna cevap geldi

Bingöl’ün Genç ilçesinde bir köy okulunda öğrencilerin yazdığı mektuba Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçik’ten cevap geldi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir köy okulunda öğrencilerin yazdığı mektuba Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik'ten cevap geldi.


Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe, Genç ilçesine bağlı Servi merkez İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri 'Bir destandır Mehmedim” adlı e-twining projesi kapsamında mektup yazıp göndermişti.Öğrencilerin yazdığı mektuba Mehmetçik, anlamı bir mektup yazarak öğrencilere ulaştırdı.


1 Jandarma Komando Tabur Komutanlığı tarafından yazılan mektupta, “Emin olmalısınız ki, yağmurda karda ve her türlü hava koşullarında sizlerin güven içerisinde yaşaması için, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele etmeye kararlıkla devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.


Öte yandan şehit askerler anısına öğrenciler tarafından da fidan dikildi.

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