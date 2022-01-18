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Meteoroloji uyardı, Bingöl'de kar yağışı başladı

Bingöl’de etkisini gösteren kar yağışı ile kent beyaza büründü.

Bingöl'de etkisini gösteren kar yağışı ile kent beyaza büründü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl'de kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezi dakikalar içinde beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı. Kar yağışına hazırlık yakalananlar olurken, bazı sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:


"Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı, Erzincan çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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