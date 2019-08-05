Milli Eğitim Müdürü Güney, göreve başladı

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Rahmi Güney, göreve başladı.

Ankara'nın Mamak ilçesi Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bingöl'de atandı. Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Güney, eski müdür Kadri Engin'in görevi devraldı.

Görevi Güney'e teslim eden Kadri Engin, “Bingöl'ümüz insanıyla doğasıyla kadim bir şehrimizdir. Bu güzel memlekette görev yapmanın vermiş olduğu mutlulukla sizlere görevi devrediyoruz. Bundan sonra da elbirliğiyle şehrimizi eğitim alanında daha iyi bir noktaya getireceğinize inanıyorum. Sizlere başarılı görevler diliyorum” dedi.

Görevi devralan İl Milli Eğitim Müdürü Güney ise, “Sizler burada özveri ile önemli çalışmalar yaptınız, bizlerde Bingöl'ümüzü eğitim-öğretim konusunda güzel yerlere getirmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.