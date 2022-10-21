Milli Eğitim Müdürü Yücel, “Öğrencilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz”

Okulları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, "Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.

İl Milli Eğiti Müdürü Halil Yücel, Murat İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada öğrenci ve öğretmenlerle görüşen Yücel, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı planlamaları hakkında yöneticilerden bilgi aldı.

Yücel, “Gücümüz yettiğince okullarımızı gezerek, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir araya geliyor öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin taleplerini dinliyoruz. Bize emanet edilen öğrencilerimizi nitelikli bir eğitim ile en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Eğitim ve öğretime katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.