Minik Kaymakam, başkandan hayvanlar için barınak istedi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde temsili olarak kaymakamlık makamına geçen öğrenci, belediye başkanını arayarak hayvan barınağı yapılmasını istedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş, makam koltuğunu Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Zahide Şeval Bilen'e bıraktı. Makam koltuğuna geçerek ilçe genelinde ve eğitim alanlarında bulunan bazı eksiklikleri dile getirerek çözüm yollarını izah eden temsili kaymakam Zahide Şeval Bilen, sokak köpeklerinin sabah erken saatlerde okula giden öğrencilere zarar vereceklerinden korktuklarını belirtti. Bilen, sorunun cevabını almak için ise İlçe Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız'ı aradı.

Başkan Yıldız'la konuşan Bilen, “Temizlik konusunda beraber işbirliği yaparak kendi geri dönüşüm kutularımızı koyarak bunları artırmak istiyoruz. Sokak hayvanları konusunda ise maalesef çocuklar çok korkuyorlar. Bu konuda da sokak hayvanları için ya Solhan'da barınak yapalım ya da hayvanları barınak olan yerlere götürmeliyiz” dedi.

Görüşmeyi anlatan Bilen, Başkan Yıldız'ın da aynı fikirde olduğunu, gerekli çalışmanın yapılacağını söylediğini aktardı.