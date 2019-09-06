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Motora giren kediyi kurtarıp sütle beslediler

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtaran esnaf ardından minik kediyi sütle besledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kediyi kurtaran esnaf ardından minik kediyi sütle besledi.


Edinilen bilgiye göre, Kanireş Mahallesi Hastane Caddesi'nde Erkan Değirmenci'ye ait 12 AAD 638 plakalı otomobilin motor kısmına yavru bir kedi girdi. Park halindeki aracını almaya gelen Değirmenci, kedi sesini duyarak kaputu açtı. Yavru kedinin motor kısmında olduğu gören Değirmenci bir süre kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine çevredeki esnafların yardımıyla kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.


Kurtarılan kedinin aç olduğunu da düşünen vatandaşlar marketten süt alıp verdi. Süt ile karnını doyuran yavru kedi daha sonra serbest bırakıldı. Kedi yavrusunun motora sıkıştığını aktaran araç sahibi Erkan Değirmenci, kendisinin de kedinin motora sıkışması nedeniyle mahsur kalıp bir yere gidemediğini aktardı.


Yavru kedinin kurtarıldığını da belirten Değirmenci, hayvanın da çok tatlı olduğunu kaydetti.

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